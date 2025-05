Francia Márquez aseguró que en el Gobierno hay prácticas de racismo y patriarcado

La vicepresidenta Francia Márquez aseguró que ha vivido episodios de racismo en el Gobierno nacional. “No me han dejado gobernar. Cuando pensaba llevar la inversión a los territorios, el presidente tomó una decisión y es separarme de ese ministerio y poner a otra persona”.

Por eso añadió que “no he podido gobernar de manera concreta llevando respuestas desde una institución con presupuesto a los territorios”. Además, agregó que le ha tocado luchar contra el racismo.

“Nuestra sociedad ha negado el racismo, en Colombia cuando hablamos de racismo nos dicen que somos resentidos, que nos victimizamos, pero jamás hay una postura de reconocer el racismo. Me ha tocado luchar con el patriarcado y el racismo”.

“No ha sido fácil mi tarea como vicepresidenta, no ha sido una tarea fácil gobernar un país que tiene un estado racial, con un Gobierno que también practica el racismo y el patriarcado”, expresó al instalar el foro ‘Impulsando la Justicia Económica de los Pueblos y las Personas Afrodescendientes’ en Cali.

La vicepresidenta aseguró que incluso ha tenido que pedirle financiación a los alcaldes para realizar reuniones.

“Entonces ha sido sin garantías económicas, sin presupuestos concretos asignados a la Vicepresidencia para hacer el trabajo. Lo que he podido lograr, lo he hecho en articulación con cooperación internacional que me ha apoyado fuertemente para poder cumplir la misión y la tarea, sobre todo para que el pueblo colombiano y mi país, mi gente, no terminara diciendo que la llegada aquí no había servido para nada”.

Escuche W Radio en vivo aquí: