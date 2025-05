Saturno en Aries 2025: ¿Qué significa y cómo afectará a los signos? Fechas y explicación

La psicología es la ciencia que investiga los procesos mentales desde las áreas cognitiva, afectiva y conductual; la astrología, por su parte, estudia los planetas y cómo estos influyen en las personas, por lo que si se enlazan ambas disciplinas se podrá conocer no solo lo que el destino depara para cada uno, sino cómo mejorarlo y potencializarlo.

Sergio Arango, psico-astrólogo, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre la llegada de Saturno al signo Aries y qué afectaciones puede generar.

Este domingo, 25 de mayo, Saturno entrará en Aries, donde permanecerá hasta el 1 de septiembre, haciendo una retrogradación a Piscis, pero regresando a Aries hasta el 8 de octubre y quedándose allí hasta 2028. Es decir, Saturno permanecerá en Aries por alrededor de dos años.

“Es difícil entender cómo algo que ocurre en el universo puede generar influencia en nuestras vidas, todo esta interconectado, todo es energía y genera una influencia gravitacional (…) A partir del 25 de mayo experimentaremos una sequía en el medio ambiente que repercutirá en nuestra salud”, explicó.

Entre los síntomas de salud que empezarán a presentarse, el experto se refirió a:

Resequedad en los ojos y en el sistema circulatorio.

Tensión muscular.

Migrañas y dolores de cabeza.

Sinusitis.

Trastornos del sueño.

Fatiga y cansancio.

Irritabilidad y apatía.

“Como va a durar dos años debemos aprender a manejarlo, pensar qué podemos hacer con esto a nivel físico y mental”, dijo.

¿Cómo enfrentar los efectos de Saturno en Aries?

El psicoastrólogo recomendó algunas alternativas para manejar el paso de Saturno por Aries, entre ellas:

Mantenerse hidratado.

Encontrar espacios de tranquilidad y armonía interna.

Evitar situaciones o deportes de alto impacto.

En el trabajo hacer pausas activas para que los ojos descansen.

Nutrir nuestros huesos y articulaciones consumiendo sábila.

“Colombia tiene la luna en aries, eso hace que todos los colombianos tengamos algo de ese signo. Pueden llegar al país ciertas crisis en temas económicos y financieros, se puede manejar evitando gastos excesivos, teniendo ahorros, contando con un mejor manejo de las financias con planeación”, aseguró.

Finalmente, destacó que Saturno en Aries puede quitar la capacidad de concretar objetivos, por lo que es recomendable trazar rutas claras en los planes que se quieran llevar a cabo.

“El orden debe empezar por enfocarnos en qué queremos lograr, cuales son nuestros objetivos, después trazar tareas para llevar ese objetivo en realidad, no desconcentrarse y mantenerse enfocado. Poner en orden los pensamientos y hasta no terminar una cosa, no empezar otra”, cerró.

Escuche la entrevista completa en Salud y Algo Más:

Play/Pause Saturno en Aries 2025: ¿Qué significa y cómo afectará a los signos? Fechas y explicación 16:36 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo