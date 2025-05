Las reflexiones de Jorge Carrasco para reprogramar la mente: “El pasado no nos define”

El Instituto de Desarrollo Interior es una organización educativa especializada en la gestión de la salud emocional y en el desarrollo del potencial humano desde un enfoque integrador basado en el autoconocimiento que combina psicología y espiritualidad.

Jorge Carrasco, fundador del instituto y creador del método de reprogramación consciente, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta.

“Reprogramar conscientemente es acceder a esa parte de la mente con información traumática y conflictiva, para poder verla desde la mente consciente y desde ahí poder volver a tomar una nueva decisión”, explicó.

Asimismo, se refirió a la crisis emocional, destacando que esta ocurre por la creencia de la culpa.

“Desde la mente irracional, dormida, siempre queremos buscar culpables, estamos desconectados de nuestra propia esencia, de nuestro espíritu, de nuestra naturaleza viva. Cuando en vez de comer comida natural comemos procesados, cuando en vez de conectar con quienes nos rodean me conecto al celular, todo esto es desconexión”, dijo.

¿Por qué nos victimizamos con hechos del pasado o patrones heredados?

Según el experto, muchas personas en su infancia sufrieron algún maltrato o abuso, ausencia paterna o materna, o la muerte de un ser querido.

“El problema es que nos victimizamos por hechos pasados. Tu pasado no puede definirte, no digo que no hayas pasado por hechos dolorosos, pero el que te hayas quedado allí durante muchos años dándote golpes de que siempre te pasa lo peor, es la mecánica del ego, que encasilla una mente y no le permite salir del conflicto (…) Me lamento de que mi papá es alcohólico, de que mi mamá me abandono, en estos casos solo sigues llevando cargas de otros”, comentó.

Por otro lado, ante la pregunta de cómo sanar como sociedad, Carrasco destacó que solo se puede por medio de la individualidad.

“Solo faltan ganas y con voluntad. La pregunta es si queremos cambiar como seres humanos o no. El mundo que vemos es la representación de nuestras propias ideas y pensamientos, debemos darnos cuenta de que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma en la que lo percibimos (…) Cuando soltamos la mentalidad de escases y dejamos la queja constante, y practicamos la gratitud todos los días, tendremos una mente más creativa, armoniosa, descansada, que opera mejor”, agregó.

Finalmente, el experto reflexionó sobre la transformación individual y de sociedad, mencionando que “el día en que como seres humanos nos levantemos, nos miremos unos a otros y empecemos a colaborar en vez de competir, ese día conseguiremos algo”.

