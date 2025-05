Presidente de la Federación Venezolana de Futbol arremetió contra Pekerman: “Mi mayor error”

El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez, dijo que el argentino José Néstor Pekerman dejó “un sabor amargo” luego de su paso como seleccionador del país entre 2021 y 2023, al acusarlo a él y a su representante, Pascual Lezcano, de haber tenido un mal comportamiento en la institución.

“Fue un sabor amargo para todos. Yo fui la primera persona que se ilusionó con el proyecto”, sostuvo Giménez al ser preguntado por la salida de Pékerman de Venezuela durante el Programa ‘Ruta Vinotinto’, presentado a través de YouTube por el periodista Fernando Petrocelli.

Durante la entrevista, el directivo sostuvo que Pékerman y Pascual Lezcano “realmente se portaron mal” con la federación y criticó sus “ambiciones” en la nación caribeña.

En ese sentido, Giménez acusó a los hombres de aspirar a que la Federación Venezolana “trabajara para ellos sin ningún tipo de control”, sin precisar más detalles.

“Mi mayor error fue haber traído a José por el nombre y no por el momento. Quizá no haber tenido ese sexto sentido de saber que ya no estaba y sus intereses eran otros. Ese año nos lo pudimos haber ahorrado, no solo en dinero, sino en tiempo”, concluyó.

En noviembre de 2021, Pékerman fue presentado como seleccionador de Venezuela en reemplazo de Leonardo González, quien ocupó el cargo ocho partidos de manera interina tras la renuncia del portugués José Peseiro, que llevaba entonces un año sin percibir su salario.

