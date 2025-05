Gobierno de Japón tiene becas para colombianos: Dan pasajes gratis y sostenimiento, inscríbase aquí

El Gobierno de Japón, a través del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, dio a conocer que actualmente ofrece una serie de becas a profesionales colombianos que quieran estudiar un posgrado en universidades japonesas bajo el programa de becas del Gobierno japonés.

De esta manera, indican que la convocatoria se cerrará el 6 de junio de 2025. Los exámenes se realizarán el 8 de julio de 2025 y la entrevista sería el 9 de julio de este año. Es importante señalar que las personas que no cumplan con todos los requisitos y no presenten todos los documentos solicitados, no serán tenidos en cuenta en la postulación.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar?

Según se detalla en la página de la Embajada de Japón, estos son los requisitos para obtener una beca:

La convocatoria está dirigida a colombianos nacidos en o después del 2 de abril de 1991 . No habrá lugar a excepciones por motivos personales (financieros, familiares, de salud, de la universidad, de la situación laboral, etc.).

Los candidatos deben de estar dispuestos a completar sus estudios hasta la obtención de un título de posgrado.

Los candidatos deben ser graduados de pregrado profesional o de maestría y satisfacer los requerimientos de admisión para un programa de maestría o doctorado en una escuela de posgrados en Japón.

Los candidatos deberán estar dispuestos a estudiar el idioma japonés, así como también estar interesados en Japón y en ahondar en la comprensión de su cultura. También, deberán ser capaces de involucrarse en sus estudios e investigaciones al tiempo que se adaptan a la vida en Japón.

Ojo, es requisito tener conocimientos previos del idioma japonés.

Los candidatos deben entregar el formulario de certificado de salud firmado por un médico que confirme que el candidato no tiene ninguna condición física ni psicológica que le impida o dificulte llevar a cabo sus estudios en Japón.

Los candidatos deben elegir y diligenciar el formulario de aplicación para llegar a Japón, bien sea en abril (entre abril 1 y abril 7 de 2026) o en septiembre / octubre (la fecha es estipulada por cada universidad según su cronograma de inicio de semestre en 2026). En principio, no se permiten cambios después de presentar la aplicación.

El becario deberá contribuir al mutuo entendimiento entre Colombia y Japón a través de su participación en actividades académicas y comunitarias que permitan la internacionalización de Japón durante su estadía en este país.

Después de haber regresado a su país de origen, los exbecarios deben mantener contacto con las universidades en donde estudiaron, cooperar diligenciando encuestas, participar en eventos llevados a cabo por la Embajada y trabajar para mejorar las relaciones entre Colombia y Japón.

¿Cuáles son los beneficios de la beca?

Asignación mensual para sostenimiento de 143.000 yenes al mes para estudiantes de investigación; 144.000 yenes para estudiantes de maestría; 145.000 yenes para estudiantes de doctorado. (Estos montos están sujetos a cambios cada año fiscal, dependiendo del presupuesto del gobierno). Si el becario se ausenta de la universidad por un período prolongado, la beca será suspendida por ese período.

Costos académicos: matrícula, exámenes de admisión, inscripción y cuotas de la universidad. No obstante, el costo del examen admisión correrá a cargo de los becarios si no pueden continuar con la maestría o el doctorado o no pueden ser admitidos por la universidad.

Pasaje de ida y regreso clase económica desde el aeropuerto internacional más cercano a la residencia del becario (en principio, el país de nacionalidad) hasta el aeropuerto internacional en Japón más cercano a la universidad donde haya sido destinado; por ende, los vuelos domésticos u otro costo de transporte que se generase, será asumido por el candidato.

desde el aeropuerto internacional más cercano a la residencia del becario (en principio, el país de nacionalidad) hasta el aeropuerto internacional en Japón más cercano a la universidad donde haya sido destinado; por ende, los vuelos domésticos u otro costo de transporte que se generase, será asumido por el candidato. Los impuestos y demás tarifas aeroportuarias serán asumidas por el candidato. Si el candidato no viaja a Japón en las fechas establecidas, el MEXT no cubrirá sus costos de viaje. Asimismo, si un becario regresa a su país de origen antes de que finalice el período de la beca debido a circunstancias personales, el MEXT no se hará cargo de los gastos de viaje de regreso.