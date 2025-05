Más de 50 muertos en Gaza por bombardeos mientras Benjamín Netanyahu promete seguir su “misión”

Benjamin Netanyahu y Gaza. Foto: Janos Kummer y BASHAR TALEB/AFP via Getty Images.

Al menos 52 personas murieron el lunes, 26 de mayo, por los bombardeos israelíes en Gaza y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió continuar su “misión” para traer de vuelta a los rehenes retenidos por Hamás, “los vivos y los muertos”.

En plena intensificación de la ofensiva de Israel en el territorio palestino, una fuente de Hamás declaró que el movimiento islamista aceptó una nueva propuesta del emisario estadounidense Steve Witkoff para una tregua, pero este negó dicha afirmación, según su portavoz.

La Defensa Civil de Gaza reportó que al menos 33 personas murieron y decenas resultaron heridas en el bombardeo israelí de este lunes contra la escuela Fami Aljerjawi en Ciudad de Gaza.

El ejército israelí afirmó que había “terroristas de alto perfil” en la escuela bombardeada y dijo que “tomó numerosas medidas para mitigar el riesgo de causar daños a la población civil”.

Farah Naser, una desplazada originaria de Beit Hanoun, relató que se despertó por el ruido y que descubrió con horror el “olor de la muerte, quemado, a azufre y a sangre”.

En el hospital de Al Ahli, un grupo de mujeres lloraba a sus seres queridos muertos, envueltos en sudarios blancos.

En Jabaliya, en el norte de la Franja, 19 personas murieron en otro bombardeo israelí que golpeó una vivienda familiar.

El ejército israelí informó por su parte que detectó tres proyectiles lanzados desde Gaza, uno de los cuales fue interceptado, en una jornada en que Israel celebra el Día de Jerusalén, que conmemora la “reunificación” de la ciudad después de la ocupación de la parte oriental en 1967.

“No nos rendimos”

Israel reanudó su ofensiva en Gaza a mediados de marzo, tras romper una tregua de unos dos meses. En mayo intensificó sus operaciones, con el objetivo declarado de aniquilar a Hamás y de liberar a los rehenes que siguen cautivos.

“Si no lo conseguimos hoy, lo conseguiremos mañana, y si no es mañana, entonces pasado mañana, no nos rendimos (...) Tenemos la intención de traerlos a todos de vuelta, los vivos y los muertos”, afirmó Netanyahu el lunes.

“Nuestra misión [de ganar la guerra], incluida la de traer de vuelta a los rehenes, está con nosotros todos los días y noches, y tampoco vamos a renunciar a ella esta noche”, añadió.

Poco antes, el dirigente había dicho en un video difundido en su canal de Telegram que esperaba poder “anunciar algo” sobre los rehenes “hoy o mañana”, sin dar más detalles.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que provocó la muerte de 1.218 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en datos oficiales.

De las 251 personas secuestradas ese día, 57 siguen retenidas en Gaza. De estas, 34 habrían muerto, según el ejército israelí.

Más de 53.977 palestinos, en su mayoría civiles, han muerto en la ofensiva militar israelí, según datos del Ministerio de Salud de Gaza que la ONU considera fiables.

Nueva propuesta de tregua

Una fuente palestina afirmó que la propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Witkoff incluye “una tregua de 70 días a cambio de la liberación de diez rehenes”.

Según otra fuente palestina, “diez rehenes vivos serán liberados a cambio de una tregua de 70 días, una retirada parcial [israelí] de Gaza y la liberación de un gran número de prisioneros palestinos”.

La ofensiva israelí se suma a un bloqueo que ha agravado la escasez de alimentos, agua, carburante y medicinas en Gaza.

Organizaciones humanitarias dicen que la poca ayuda que Israel permitió ingresar en los últimos días está muy por debajo de las necesidades de la población.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reveló este lunes que menos del 5% de las tierras agrícolas en Gaza son cultivables o accesibles, lo que exacerba aún más el riesgo de hambruna.

La ofensiva israelí ha provocado una creciente indignación internacional y países aliados de Israel han expresado sus críticas.

El jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, declaró este lunes que “ya no entiende cuál es el objetivo del ejército” israelí y amenazó con dejar a apoyar al gobierno de Benjamin Netanyahu.

Pero Alemania continuará vendiendo armas a Israel, aseguró el lunes su ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, en respuesta al pedido de España de que la Unión Europea imponga un embargo generalizado.

“Hay que parar esta ofensiva militar que no tiene ningún objetivo militar, (...) salvo que el objetivo sea convertir a Gaza en un inmenso cementerio”, dijo su homólogo español, José Manuel Albares, después de que ambos se reunieran en Madrid.

