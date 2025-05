Colombiano preso en Haití habló del día del asesinato de Jovenel Moïse: aseguró que no participó

Jovenel Moise. (Photo by Leigh Vogel/Getty Images for Concordia Summit) / Leigh Vogel

El pasado lunes 26 de mayo, los colombianos presos en Haití y acusados por presuntamente asesinar al expresidente Jovenel Moïse declararon en una nueva audiencia. Uno de los detenidos, Carlos Giovanni Guerrero Torres, relató lo que ocurrió el 7 de julio de 2021, día del magnicidio.

“Señor magistrado, quiero que se restablezcan mis derechos procesales. Llevo cuatro años donde todo el mundo me señala como culpable de algo que no hice. (...) Dicen que cometí un delito que no cometí”, aseguró Guerrero Torres.

Los colombianos han estado detenidos desde julio de 2021. Las autoridades de la isla aseguran que 17 connacionales participaron en el asesinato de Moïse, entrando a la mansión del mandatario en complicidad con el personal de seguridad del lugar.

El exsoldado reiteró en la audiencia del pasado 26 de mayo que no participó en el crimen.

Guerrero Torres afirmó ante el magistrado que llegó a Haití en 2021 después de ser contratado por una empresa de seguridad de Estados Unidos. El día del asesinato recibió una orden de sus superiores: “Fuimos con la Policía a una casa de una persona importante en Haití. En ese momento, yo no sabía que era la casa del presidente. Me dijeron: ‘Vaya con la Policía’. Y fuimos con la Policía”, relató el ex teniente coronel.

La orden que supuestamente dio la empresa estadounidense fue “asistir” a los agentes de la Policía haitiana, a quienes, según el exsoldado, no conocía.

En la madrugada de ese día, según Guerrero Torres, llegaron alrededor de 20 hombres. El lugar estaba oscuro, no había luz, de acuerdo con su testimonio. Luego contó que estuvo en el patio por varias horas, hasta que escuchó disparos de la Policía: “Yo no sé quién mató al presidente. Nosotros no fuimos. (...) No entendía por qué la misma Policía que había ido con nosotros nos estaba disparando”.

Una vez empezaron esos disparos, él buscó refugio en la Embajada de Taiwán. Horas más tarde, fue capturado.

El exsoldado enfatizó varias veces en que se quedó en el patio de la mansión y nunca entró en la habitación del mandatario Jovenel Moïse.

