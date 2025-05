“Galán nos limita el derecho a la huelga”: docente miembro de la ADE sobre paro del 28 y 29 de mayo

Las centrales obreras y el sindicato de educadores anunciaron que los días 28 y 29 de mayo de 2025 se llevará a cabo un gran paro nacional. Esto luego de que el Senado de la República hundiera la consulta popular del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán, mencionó que los docentes no pueden ausentarse de sus clases, y que de ser así no se les pagarán esos días como laborales; situación que generó que la Asociación Distrital de Educadores (ADE) decidiera no entrar en cese de actividades, pese a que respaldan las reformas del Gobierno.

William Díaz, miembro de la junta directiva de la ADE, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para hablar sobre el tema y las actividades que esperan desarrollar estos días en las aulas, pues harán pedagogía sobre la consulta popular demás proyectos del Gobierno.

“De ninguna manera se va a adoctrinar a los estudiantes ni a la comunidad educativa. La idea es integrar a estudiantes, padres, docentes y demás personal educativo en labores pedagógicas en torno a la consulta, a las reformas, a lo que esta pasando el país. Llevaremos a cabo una serie de asambleas permanentes que se harán en las instituciones educativas, no en el marco del paro, aunque deberíamos estar en paro”, expresó el docente.

¿Serán clases normales o solo en torno a la mecánica de la consulta popular?

Según el educador, “no serán clases normales, se integrará a la comunidad educativa para plantear si estar a favor o en contra, sino en torno a qué es una consulta, los mecanismos de participación y reconocer situaciones particulares donde está fallando el sistema de salud”, destacando que no se puede pensar que los temas generales de la sociedad “no le competen a los estudiantes y sus familias.

Asimismo, comentó que la ADE no es convocada por Petro, sino por Fecode y la CUT, a lo que responden con un “propósito pedagógico”.

“Deberíamos estar en paro, tenemos un derecho a la huelga. No deberían limitarnos las amenazas que Galán y la secretaria Segovia, incluso con agresiones contra la comunidad educativa”, cerró.

Vea la entrevista completa en W Sin Carreta: