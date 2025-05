“Si la consulta popular se convoca vía decreto, estaría violando la Constitución”: Consejo Gremial

El presidente del Consejo Gremial, Camilo Sánchez, rechazó la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro emita por decreto la consulta popular, si esta no es aprobada en el Congreso.

“Si la consulta popular se convoca vía decreto, se estaría violando la Constitución”, afirmó el líder gremial.

Sánchez también pidió respeto y mesura, y sentenció que “el Gobierno no puede atropellar la decisión del Congreso de la República. Eso sería un golpe blando a nuestras instituciones”.

Seguidamente, afirmó que “hoy nuestro país está dividido y es irresponsable hacer cualquier pronunciamiento que pueda poner en riesgo la vida y honra de los congresistas, dirigentes gremiales y periodistas que están cumpliendo con su responsabilidad histórica desde la orilla que les corresponde”.

Y es que recordemos que el ministro del Interior, Armando Benedetti aseguró previamente que "si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, el gobierno de Gustavo Petro convocará la consulta popular. La Ley Quinta de 1992, en su artículo 125, dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Luego entonces el Senado no se pronunció. ¿Qué se votó? No sabemos. El Senado no se ha pronunciado".

