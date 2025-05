Petro respondió a Efraín Cepeda tras advertencia por intentar convocar consulta popular por decreto

El presidente Gustavo Petro respondió vía X luego de que el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, advirtiera que recurrirá a instancias judiciales si el mandatario emite un decreto inconstitucional convocando a votar la consulta popular.

Petro fue enfático en decir que solo cumplirá la ley: “Por hacer trampas y fraude contra la consulta, sabiendo que había mayoría en la plenaria a favor de ella e impidiendo la votación de los senadores presentes, levantando la sesión de afán, se le olvidó lo más importante”.

Agregó que la ley es clara en establecer explícitamente que “si el Senado no se pronuncia con un concepto favorable o no sobre la consulta popular, el presidente puede decretar la consulta. Al presidente elegido por los colombianos no se le puede quitar sus derechos legales y constitucionales”.

Efraín Cepeda había enfatizado, además, en que no permitirán que “se vulnere la Constitución ni que se empleen maniobras para desviar millonarios recursos públicos hacia intereses políticos y campañas electorales“.

Finalmente, resaltó que no van a permitir “actitudes autoritarias que pretendan engañar a los colombianos o pasar por encima del Congreso de la República y la Rama Judicial”.