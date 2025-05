“Todos somos imitadores por naturaleza”: actor y cantante Julián Fontalvo

Julián Fontalvo es un actor y cantante colombiano que está siendo todo un éxito a nivel internacional gracias a su show ‘El Imitador’ en el que imita las voces de 70 artistas distintos como Sting, David Bowie, Andrea Bocelli, Amy Winehouse, entre muchos otros.

Para contar su experiencia y las enseñanzas a lo largo de su recorrido, Fontalvo pasó por los micrófonos de Mujeres W donde recordó sus inicios en esta carrera artística.

“Cuando era muy pequeño descubrí que me gustaba cantar y que tenía oído, por lo que me gustaba cantar todas las canciones que se oían por ahí en la radio”, recuerda el artista quien desde ese entonces intentaba asemejar su voz a la de los cantantes que escuchaba.

“Ahí me di cuenta que tenía como una capacidad para imitar voces (…) pero nunca te imaginas que eso puede llegar a ser tu trabajo”, explicó compartiendo que la imitación es una habilidad natural de las personas.

A lo largo de su experiencia a hecho presentaciones en distintos países y ciudades como en Madrid, donde actualmente reside. En su show ‘El Imitador’ cuenta su propia historia con imitaciones y canciones de distintos géneros, lo que ha captado el interés de distintos públicos que le han llegado a agradecer por sus presentaciones.

“Una amiga había traído a una amiga suya que no veía hace mucho tiempo y me dio las gracias. Me dijo: ‘Mira, gracias por porque me ha venido me ha venido increíble este show’”, compartió.

Sobre su show, explica que “al final la historia es una historia de sueños, de luchar por lo que quieres, y eso pues conecta mucho con la gente”.

Respecto a la forma en que su arte le ha ayudado a él y a otras personas comenta que es una “recompensa enorme”. “Es muy gratificante cuando ves que eso que tú haces más allá de entretener, cala en las emociones de la gente y es una ayuda. Es una forma de sanar también”, explicó.

Escuche la entrevista completa aquí:

