“Lo más valioso de un error es el aprendizaje que deja”: Valentina Ángel, creadora de contenido

Valentina Ángel, creadora de contenido y artista visual de Cali, pasó por los micrófonos de Mujeres W para compartir su experiencia usando sus redes sociales para apoyar y empoderar a las mujeres para que descubran sus talentos.

Ella empezó su presencia en redes debido a su pareja, pues con él grabaron videos de comedia en los que ella actuaba como una novia celosa. Sin embargo, llegó un punto en el que descubrió que eso no la representaba y esa no era la imagen que quería presentar ante el mundo.

Para Ángel se trató de un proceso en el que analizó su experiencia con las redes, los influenciadores a su alrededor y el contenido, lo que le hizo cambiar su perspectiva. “Encontré un disgusto. No me agrada realmente este contenido que incentiva la ignorancia, la promueve (…) dije: ‘Esto no puedo ser yo, porque yo puedo hacer mucho más’”, enfatizó

“Yo soy una mujer muy creativa, muy dinámica, muy apasionada por el arte, por ver la oportunidad de crear en cualquier lugar y espacio con cualquier elemento, ya sea desde el más grande hasta el más pequeño”, afirmó Ángel.

La artista visual explicó que con su trabajo pretende luchar contra el contenido en redes que es invasivo y con malos mensajes. “Yo quiero hacer algo más que eso, motivarte a que te muevas, a que hagas algo más en tu vida que realmente sume”, dijo.

Todas estas ideas se consolidaron en su proyecto llamado ‘Angeleas’, con el cual pretende incentivar el empoderamiento femenino enfocándose en cuatro pilares principales: el emprendimiento, el crecimiento personal, las finanzas personales y la inteligencia emocional.

“(Creo) que es algo que hemos perdido o que realmente como que no fortalecemos en la vida como mujeres (…) Entonces, se basa en tener un acompañamiento muy profesional de este conocimiento que podemos compartir”, explicó Ángel.

Hoy en día el tipo de contenido que desarrolla está encaminado en mostrar quién es realmente mediante proyectos artísticos con los que busca incitar a otras mujeres a explorar su creatividad. “Lo más valioso que he aprendido de mis errores es que no está mal cometerlos. Lo más valioso de un error es el aprendizaje que me deja”, mencionó recordando sus experiencias.

Sobre cómo se percibe a sí misma hoy en día, Ángel afirmó: “Yo me siento más feliz, me siento más tranquila, siento que soy más honesta conmigo, más sincera, ya no temo intentar pintar una imagen que realmente no soy forzadamente por intentar encajar”.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause “Lo más valioso de un error es el aprendizaje que deja”: Valentina Ángel, creadora de contenido 19:10 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: