“No estoy tomando responsabilidad de la muerte del presidente Moïse”, colombiano preso en Haití

Jovenel Moïse, presidente de Haití asesinado. Foto: NICHOLAS KAMM/AFP via Getty Images( Thot )

En medio del proceso que se lleva a cabo en Haití en contra de los 17 colombianos presos y acusados por el presunto asesinato del expresidente de dicho país, Jovenel Moïse, el miércoles 28 de mayo el exmilitar y uno de los capturados Juan Carlos Yépez Clavijo, declaró en una nueva audiencia su versión de los hechos frente a lo sucedido el 7 de julio de 2021, día del magnicidio.

Durante el litigio, Yépez Clavijo aseguró ante la justicia haitiana que nunca se le comunicó que su objetivo era “arrestar o asesinar al presidente”, el exsoldado también señaló que CTU Security, empresa de seguridad vinculada con el asesinato de Jovenel Moïse, le dijo que su función era “simplemente asistir a la policía”.

“En el momento en el que yo voy con la policía, que ellos van a hacer el arresto, no sé qué pasó, no sé si había un muerto, no sé si arrestaron a esa persona”, afirmó Juan Carlos Yépez Clavijo.

Entrenamiento a la policía, restablecimiento del ejército haitiano y seguridad para nuevas empresas, así como a personal diplomático de Haití fueron las funciones que especificó Yépez Clavijo cuando el magistrado le cuestionó sobre la labor que iba a cumplir en el país caribeño.

De igual forma, el exmilitar colombiano declaró en audiencia que “en ningún momento” está aceptando la responsabilidad del arresto ni del magnicidio del expresidente haitiano, pues, según él, “no tiene la capacidad”

“Me entero que había una persona muerta y que esta persona era el presidente de Haití el día 7 aproximadamente entre las 11 de la mañana y 12 del mediodía”, aseguró Yépez Clavijo

Finalmente, Juan Carlos Yépez recordó el momento de su captura y afirmó que cuando la policía lo atacó, él “corrió y se encontró” con la Embajada de Taiwán señalando que su arresto se dio “cerca” de la misma el día 8 de julio de 2021 alrededor de las 6 de la tarde.

