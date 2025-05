Resolver los problemas no es subir los salarios a los trabajadores: gremio de empresas de seguridad

El pasado 27 de mayo, la Comisión Cuarta del Senado aprobó en tercer debate una moderada reforma laboral, acordada por la mayoría de los congresistas. Después de esto, aún queda un cuarto y último debate en la plenaria del Senado que definirá oficialmente el destino de la reforma.

No obstante, varios sectores empresariales y de trabajadores ya se han pronunciado sobre las distintas maneras en que esta reforma afectaría sus trabajos. Uno de esos espacios es el sector de las empresas de seguridad, las cuales son algunas de las más afectadas frente al tema de recargos nocturnos y dominicales.

Para charlar al respecto, pasaron por los micrófonos de W Sin Carreta el presidente ejecutivo del gremio de las empresas de vigilancia privada, seguridad electrónica y de transporte de valores – Fedeseguridad, Nicolás Botero; y el representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad – Sintraseguridad, Ignacio Umaña.

Sobre los cambios que acarrearía la reforma, Umaña comentó que no se trata de novedades, sino de políticas que ya habían sido implementadas en el pasado y que fueron eliminadas. “No estamos hablando de una reforma, simplemente el sector de la vigilancia y seguridad privada lo que está reclamando es lo que le regresen lo que las políticas neoliberales le han arrebatado”, afirmó.

“Acordémonos que antes del 2002 estaba ya establecido el pago del recargo nocturno a partir de las 18 horas y el pago de los dominicanos y festivos al 100%”, explicó el líder sindicalista quien además comentó que “el Congreso de la República se ha negado históricamente a legislar a favor de los trabajadores”.

Ante esto, el directivo de Fedeseguridad enfatizó en que la reforma como está “va a tener un alto impacto en el sector de la seguridad privada” y aclaró que la discusión no es entre empleados y empleadores. “Yo creo que estamos mirando el problema donde no es, estamos como dicen popularmente buscando el muerto río arriba. No hay empresas sin trabajadores y no hay trabajadores sin empresas”, dijo.

Respecto a la posibilidad de que los cambios de la reforma laboral pudieran afectar de manera negativa a los trabajadores, el representante de Sintraseguridad enfatizó en que esa idea se trata de una estrategia de “desinformación” y que no se van a perder las plazas de empleo puesto que los servicios de seguridad son una necesidad constante.

“Las empresas eran viables en el 2002 cuando pagaban el recargo a las a partir de las 18 horas y los dominicales y festivos con el 100% de recargo, entonces no veo por qué no sea viable el negocio ahora”, agregó Umaña.

Por su parte, Botero respondió que el negocio ha cambiado mucho en los últimos 20 años, por lo que no se puede simplificar la conversación a ese detalle, e hizo una invitación a buscar el equilibrio. “Resolver los problemas de las empresas no es subirle los salarios a los trabajadores. Es decir, si esa fuera la solución al problema, pues ya todos hubiéramos pedido que el salario mínimo fuera de 20 millones de pesos.”, afirmó.

Finalmente, el presidente ejecutivo de Fedeseguridad puntualizó que la propuesta que le han ofrecido los gremios al Gobierno nacional ha sido de reducir la jornada laboral de 48 a 42 horas. “Eso quiere decir que la hora ordinaria sobre la que se calculan todos los recargos va a ser más costosa y los recargos empezarán a regir después de que la jornada se reduzca”, agregó Botero.

Escuche la entrevista completa aquí:

