Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, desistió de ser precandidato presidencial

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, desistió en su aspiración de ser candidato presidencial y continuará hasta el final de su mandato.

De acuerdo con el mandatario de los boyacenses, continuará dedicándose a atender la dura situación por la que atraviesa el departamento debido a la ola invernal, en donde más de 30 municipios se declararon hace unos días en calamidad pública debido a las graves afectaciones.

También señaló que se queda en la Gobernación de Boyacá porque quiere seguir cumpliendo la promesa que le hizo a los boyacenses en campaña.

“Les prometí a los campesinos construir una Boyacá grande hasta el último día de mi mandato, y esa palabra se cumple”, señaló Amaya Rodríguez.

Uno de los temas que también lo llevaron a tomar la decisión de declinar su aspiración presidencial fue su familia.

“Cuando hice el ejercicio de precandidato presidencial para las pasadas elecciones me alejé de mi familia y no podía verlos seguido. Hace unos días mi hijo menor Benjamín estuvo hospitalizado y eso me puso a pensar, fue un momento difícil y creo que mis hijos necesitan en este momento tener a su padre más cerca y no recorriendo el país”, añadió el mandatario.

Luego de la decisión de no aspirar por la Presidencia de la República, Carlos Amaya se concentra en el Consejo de Seguridad que se realizará esta tarde en el municipio de Chiquinquirá en el que participará el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y los alcaldes de los 123 municipios del departamento.