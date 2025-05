“Aunque usted hable de fascismo, no estamos de acuerdo con criminalizar la protesta”: Galán a Petro

Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán respondió los señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro sobre la decisión de la Alcaldía de Bogotá de denunciar al presidente de la CUT, Fabio Arias, por justificar los bloqueos que afectaron a millones de personas en medio de las jornadas de paro de la semana pasada.

El mandatario de la ciudad aseguró que es válido dar el debate sobre la protesta social, pero “con transparencia y con la información completa”.

“(…) Nosotros, aunque usted hable de fascismo, no estamos de acuerdo con criminalizar la protesta. En Bogotá se garantiza y protege el derecho a la protesta, pero entendemos que este no es ilimitado, como han dicho la Corte Constitucional y la CIDH en varias oportunidades. La protesta no puede ser violenta ni desproporcionada; ese es el centro del debate. ¿O usted está de acuerdo con anular los derechos de millones de ciudadanos que no protestan? A ellos también hay que garantizarles sus derechos, presidente”, dijo Galán.

Sumado a esto, Galán cuestionó al presidente Petro si él dejaría que cientos de personas se vieran afectadas por unos cuantos que bloquearon el sistema de transporte público en Bogotá.

“Dígame, ¿usted está de acuerdo con que 200 o 300 personas, en muchos casos encapuchadas, se coordinen para bloquear el sistema de transporte público por varias horas (en algunos casos hasta 8 horas), impidiendo que más de 2 millones de personas puedan ir al trabajo, a su lugar de estudio o asistir a una cita médica?”, concluyó