Bogotá no necesita de peñalosas jugando a las Convivir: Petro a Galán tras denuncia por bloqueos

Luego de que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunciara que interpondría una denuncia penal en contra de Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, tras asegurar que los bloqueos a TransMilenio son una estrategia de quienes organizaron el paro nacional, el presidente de la República Gustavo Petro se refirió a este hecho a través de su cuenta de X y rechazó la acción del mandatario bogotano.

Por eso, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X (antes Twitter) que el nuevo liberalismo “era nuevo, no fascismo, en mi Gobierno no se criminaliza la protesta social, eso es de dictaduras, no de democracias”.

Fue enfático Petro en decir que Bogotá “no necesita de peñalosas jugando a las convivir”.

El mensaje del presidente Petro se dio luego de conocerse que en la tarde de este viernes, 30 de mayo, la Administración Distrital, en cabeza de TransMilenio, interpuso una denuncia contra el presidente de la CUT, Fabio Arias, luego de que este, en una aparición pública en la Plaza de Bolívar, el jueves 29 de mayo, admitiera que una de las estrategias preparadas para el paro del 28 y 29 de mayo fuera el bloqueo del sistema de transporte masivo de la ciudad.

“Las acciones reconocidas por el señor Arias alteraron el orden público y pusieron en riesgo la seguridad y movilidad de los ciudadanos”, aseguró TransMilenio.

Además, en la denuncia se expresó que más de 2.500.000 usuarios del transporte público tuvieron afectaciones, “ya que, por las manifestaciones, les fue negado su derecho a movilizarse libremente en la ciudad”. También, 11 buses del Sistema fueron vandalizados y se dejaron de percibir $5.401 millones por la disminución de las validaciones.

“Las conductas reconocidas por el señor Fabio Arias pueden constituir los delitos de instigación a delinquir, daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio público de transporte público y obstrucción a vías públicas que afecten el orden público”, agregaron.