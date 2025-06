Director de cárcel de Barranquilla denunció ser víctima de amenazas

El director de la Penitenciaria ‘El Bosque’ de Barranquilla, Dannys Rodríguez denunció haber sido víctima de amenazas de muerte por parte de desconocidos que se identificaron como miembros del Clan del Golfo.

De acuerdo con el funcionario, a través de mensajes que recibió en su teléfono, un hombre que se denominó ‘África’ le advirtió que debía abandonar la ciudad en un término de 24 horas.

El presunto delincuente también le aseguró que fue declarado ‘objetivo militar’ y que dicha estructura tendría conocimiento de su ubicación y la de los miembros de su familia.

En conversación con W Radio, Rodríguez manifestó que recibió las amenazas durante el fin de semana, a través de su whatsapp.

El director del centro de reclusión también mencionó que, esta es la segunda vez que recibe amenazas estado en el cargo, sin embargo, explicó que es la primera ocasión en la que le detallaron sus movimientos, la conformación de su familia, sus desplazamientos y otros aspectos de su vida personal.

Adicionalmente, indicó que, en este momento no cuenta con ningún tipo de esquema de seguridad ni protección de las autoridades.

“Las autoridades también se activan con las denuncias y es con lo que estoy tratando de luchar desde el día domingo, no he tenido el acompañamiento que se requiere. (…) ahora mismo estoy expuesto, pues, no tengo esquema, no tengo nada. Estoy a merced”, dijo a W Radio.

Por otro lado, explicó que, pese a haber interpuesto la denuncia ante la Sijin de la Policía, no se dictaron medidas de protección.

