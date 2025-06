Juez detuvo la deportación a Egipto de la familia del sospechoso del ataque en Colorado

Un juez federal prohibió este miércoles 4 de junio al Gobierno del presidente Donald Trump deportar a la esposa y los cinco hijos de Mohamed Sabry Soliman, el egipcio acusado de atacar con bombas molotov a un grupo de personas durante una manifestación pro-Israel en Colorado.

El juez federal Gordon P. Gallagher detuvo temporalmente la expulsión de los familiares de Soliman detenidos el martes por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para una deportación expedita.

El Departamento de Seguridad Interna dijo en un comunicado hoy que ICE estaba tramitando la deportación de Hayam Salah Alsaid Ahmed Elgamal, de 41 años, Habiba Mohamed Sabry Farag Soliman, de 18 años, y otros cuatro menores de edad, dos niños y dos niñas, que conforman la familia de Soliman.

Los abogados de la familia demandaron ante la corte alegando que la detención de la familia solicitante de asilo había sido ilegal.

El juez Gallagher, nombrado por el expresidente Joe Biden (2021-2025), indicó en su fallo que la deportación del grupo de seis egipcios sin darles la oportunidad de tener el debido proceso “podría causar daños irreparables”.

El magistrado programó una nueva audiencia en el caso de la familia para el próximo 13 de junio.

Soliman, de 45 años, fue arrestado el domingo acusado de haber usado un “lanzallamas casero” para atacar a un grupo de personas en Boulder, Colorado, donde hubo quince heridos, según los últimos datos.

El hombre, de nacionalidad egipcia, ingresó a EE.UU., junto a su esposa y sus cinco hijos, en agosto de 2022 con un visado de turista, que venció en febrero de 2023, de acuerdo con DHS.

En septiembre de 2022 y cuando aún se encontraba legalmente en EE.UU., Soliman solicitó asilo incluyendo en la petición a su esposa y sus cinco hijos como dependientes.

La familia reside en Colorado Springs, a las afueras de Denver. La hija mayor ha sido una destacada alumna que se ganó la renombrada beca Best and Brightest, según informó el periódico The Gazette.

El caso ha servido para que el DHS endurezca su política contra las estadías prolongadas de extranjeros con visas vencidas.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, ordenó este miércoles a las tres agencias que controlan la inmigración en EE.UU. -la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS)- redoblar los esfuerzos para identificar a los extranjeros que se hayan quedado en el país con sus visas vencidas.

“En Estados Unidos no hay cabida para los simpatizantes del terrorismo del resto del mundo. Cualquiera que crea que puede venir a Estados Unidos y promover la violencia antisemita y el terrorismo, piénselo dos veces. No es bienvenido aquí”, dijo Noem en una nota de prensa.

El endurecimiento en las revisiones ordenado por la secretaria sigue la política del presidente Donald Trump, que desde su retorno al poder el 20 de enero, ha buscado cumplir con su promesa de campaña de deportaciones masivas.

