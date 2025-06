Fiscalía imputará al almirante (r) Guillermo Barrera por presunto montaje contra Arango Bacci

El almirante en retiro Guillermo Enrique Barrera Hurtado, quien fue comandante de la Armada Nacional en 2007, será imputado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en un montaje judicial contra el también almirante (r) Gabriel Ernesto Arango Bacci.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó la solicitud de audiencia de imputación por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público agravado. Según el expediente, Barrera habría presentado documentos con datos falsos que perjudicaron a Arango Bacci y llevaron a un fiscal delegado ante la Corte a tomar decisiones equivocadas en su contra.

El proceso penal contra Barrera surgió tras una compulsa de copias realizada por el Tribunal Superior Militar, que revisó el caso por narcotráfico en el que había sido procesado Arango Bacci y concluyó que fue víctima de un montaje. El fallo judicial absolvió al almirante y determinó que nunca tuvo vínculos con organizaciones ilegales.

Tras esa decisión, el Consejo de Estado también falló a favor de Arango Bacci en el proceso de reparación directa contra el Estado y la Fiscalía. Sin embargo, el oficial retirado reiteró que lo más importante para él no era el dinero, sino limpiar su nombre: “No me importa la parte económica, siempre lo he dicho. Aquí lo importante es la dignidad y la honra de la persona”, manifestó entonces.

Guillermo Enrique Barrera ingresó a la Armada en la década de 1970 y alcanzó el grado de vicealmirante en 2003. A lo largo de su carrera, comandó embarcaciones como el ARC Boyacá, el ARC Santander, el ARC Caldas, la fragata Almirante Padilla, el ARC Gorgona y el ARC Capitán Fritz Hagale, además de dirigir la Fuerza Naval del Caribe.

La fecha de la audiencia de imputación será definida en los próximos días por el juzgado competente.

Escuche W Radio en vivo: