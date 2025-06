Laura Sarabia se quiebra: “siento culpa de sacrificar tiempo con mi hijo”

“Siento culpa de sacrificar tiempo con mi hijo”, fueron las palabras que llevaron a la canciller Laura Sarabia a conmoverse y quebrarse ante el escenario de la convención de Asobancaria, mientras narraba el precio que ha pagado en su vida familiar al ser funcionaria del Gobierno.

Esto se dio tras una pregunta que le hizo la periodista María Elvira Arango, quien entrevistó a cinco mujeres destacadas del país.

“Creo que mi tranquilidad y todo está cobijado en lo que yo he hecho, en lo que soy. En mi labor de madre, en mi labor como profesional, en mi labor, como lo que muchos han definido, la mano derecha del presidente. En mi labor como canciller, en mi labor de hija. Y creo que eso es lo que me ha definido. Muchos conocen una Laura Sarabia que no existe”, afirmó.

Agregó: “La Laura Sarabia es la que conoce a mi papá, que me ha visto y me ha criado todos los días. La Laura Sarabia es la que me llama a su mamá todos los días para hablar con ella. Laura Sarabia es la que está pendiente de su hijo y trata de hablar con él así esté en Francia o esté aquí en Cartagena. Laura Sarabia es la que trata de hacer y tomar las decisiones por el país, con formas distintas, pero siempre en el ámbito del respeto hacia las instituciones”.

Sarabia también se pronunció sobre el saludo que tuvo con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Nos saludamos en pro de construir el país y de trabajar por el país. Pero más allá de eso, cómo lo gestioné o cómo no, creo que son episodios muy complicados. Y creo que ninguna mujer en la política ni en ningún sector debería pasar por algo así. Pero ese es un tema que lo tratarán las instituciones y en la institucionalidad”, afirmó.