Santos pidió atemperar el lenguaje tras ataque a Miguel Uribe: hizo llamado a Petro y a la oposición

Luego del atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay, Juan Manuel Santos, expresidente de la República, hizo un llamado para que se atemperen las declaraciones de distintos sectores políticos y de la sociedad en Colombia, en especial al mandatario Gustavo Petro y a la oposición.

“Este tipo de tragedias deben aprovecharse para unir al país, para atemperar el lenguaje, ese lenguaje que se ha dado sobre odios y agresiones y que llevan a agresiones físicas”, afirmó.

“El llamado es a la calma, a rodear las instituciones, a defender la democracia y a atemperar el lenguaje”, insistió.

Señaló que con este ataque al precandidato del Centro Democrático el país regresó a tiempos en donde ser candidato presidencial era un “peligro grave”.

“Por eso el llamado a unirnos, comenzando por el presidente de la República, que atempere el lenguaje, que no siga dividiendo el país y no use arquetipos tan agresivos”, afirmó.

Santos y su mensaje a Gustavo Petro y a la oposición

Han pasado varias horas desde el atentado contra Miguel Uribe, en ellas Santos, según contó, ha visto las reacciones de los líderes del estado como los presidentes de las cortes, el contralor, el registrador, de toda la institucionalidad. Por eso, destacó que ese el camino correcto, el de mantener la calma y la unión.

“Espero que el Gobierno escuche el clamor del pueblo colombiano de atemperar el lenguaje y calmar los ánimos (…). Ojalá el presidente reflexione, no puede seguir en el camino de desconocer el Estado de derecho, puede conducirnos a una situación muy grave. Él no puede insistir en algo abiertamente inconstitucional porque se enfrentaría a todos los poderes públicos y a la comunidad internacional”, dijo.

No obstante, también le hizo un llamado al partido Centro Democrático, para que, al igual que el mandatario de los colombianos, atempere su lenguaje.

Santos concluyó su mensaje sostuvo que el Gobierno Nacional debería tener una política más clara y efectiva de protección de candidatos.

