Diosdado Cabello negó que haya planes de incursión en aguas de Trinidad y Tobago

Diosdado Cabello. Foto: PEDRO MATTEY/AFP via Getty Images

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, negó este lunes 9 de junio que haya algún plan de incursión en las aguas de Trinidad y Tobago, luego de la denuncia de amenazas de la primera ministra de la isla, Kamla Persad-Bissessar, que el funcionario venezolano calificó como una “cosa de locos”.

“Eso es cosa de locos, las declaraciones de esa señora, porque nosotros no nos estamos metiendo para Trinidad y Tobago, ni nuestras embarcaciones están entrando a Trinidad, yo no sé qué fuerza tendrán, pero bueno, es cosa de locos, una afirmación de locos”, señaló Cabello en rueda de prensa del PSUV, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El viernes, la primera ministra de Trinidad y Tobago advirtió a Venezuela que el territorio de su país “les está vedado”, luego de que Caracas denunciara la captura de un “grupo terrorista” que presuntamente viajaba desde la isla.

Cabello también informó el pasado miércoles la captura de un ciudadano de Trinidad y Tobago, a quien calificó de “mercenario” y lo “vinculó” con este grupo.

La primera ministra trinitense adelantó que va a hablar con el ministro de Defensa, Wayne Sturge, y el Fiscal General, John Jeremie, para solicitar asesoramiento y protección a la Guardia Costera de Trinidad y Tobago.

Ante estas declaraciones, el también ministro de Interior y Justicia señaló que su denuncia se concentró en que un grupo “terrorista” ingresó armas al país caribeño provenientes de Trinidad.

“Eso no es para atacar al que dice la noticia, eso es para ponerse a investigar qué ocurre en Trinidad”, añadió el número dos del chavismo.

“Ahí están los hechos, nosotros no tenemos necesidad de inventar nada y menos con nuestros vecinos, nosotros somos un país de paz, de tranquilidad, no nos hemos metido en las aguas de Trinidad, no nos hemos metido en ninguna parte”, reiteró Cabello.

Este lunes, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, pidió a Venezuela y Trinidad y Tobago que moderen sus diferencias y las resuelvan pacíficamente, según pide la ley internacional.

“Todo lo que yo pido es que ambos países vecinos sigan comportándose de manera pacífica, en concordancia con la ley internacional”, expresó Gonsalves, quien fue presidente provisional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a la que pertenecen Venezuela y Trinidad y Tobago.

Gonsalves, a su vez, admitió que de momento no ha pensado intervenir en la crisis entre ambos países y abogó para que todo se subsane en paz.

El viernes, la Cancillería venezolana expresó su “profunda extrañeza” ante la “reacción iracunda e injustificada” de la primera ministra de Trinidad y Tobago.

Venezuela exhortó en un comunicado a Trinidad y Tobago a no prestarse a “juegos geopolíticos” ajenos a los intereses de ambas naciones.

Escuche W Radio en vivo aquí: