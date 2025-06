Trabajadores de Boyacá se movilizarán en la capital del país

Tunja

En seis capitales del país los sindicatos de trabajadores realizarán hoy movilizaciones en apoyo a la reforma laboral que se adelanta en el Senado de la República.

Las ciudades en las que se cumplirán las movilizaciones serán Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira. En Boyacá no se realizará ningún tipo de actividad, pero cerca de 400 trabajadores de los diferentes sindicatos estarán presentes en la capital del país.

“La movilización continúa, se va a seguir porque es una defensa a nuestras reformas, a la reforma laboral para todos los trabajadores de Colombia, para los campesinos, para las mujeres, para que se le devuelvan algunos derechos. Entonces, continuamos y estaremos en en esa actividad hoy. Creemos que debemos estar ahí y debemos ponerle un poquito de atención a lo que está pasando en el país”, aseguró William Ruíz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en Boyacá.

Trabajadores de varios sindicatos de Boyacá se desplazan de Tunja, Sogamoso, Chiquinquira y Duitama.

“La idea es poder encontrarnos a la entrada de Bogotá a las 8:00 de la mañana y estar en el Parque Nacional a las 9:30 de la mañana. La concentración final será en la Plaza de Bolívar, vamos a hacer una movilización en paz por lo que está sucediendo a nivel nacional”, enfatizó Ruíz.

Por último, el presidente de la CUT en Boyacá, señaló que en el departamento no se realizará ningún tipo de movilización o manifestación.

“En el departamento de Boyacá no tenemos programada ninguna movilización, todos los compañeros nos vamos a desplazar a Bogotá porque la convocatoria a nivel nacional es para seis ciudades del país, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Pereira y Bucaramanga, entonces no, en Boyacá no vamos a hacer ninguna movilización”, ratificó William Ruíz.

El llamado que hace el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en Boyacá es a que la movilización se realice de manera pacífica en todos los puntos de concentración.