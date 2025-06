“Buscamos mostrar ese lado sensible de los hombres”: Edgar Vittorino sobre ‘Un padre muy madre’

El cine colombiano está de estreno con “Un padre muy madre”, una historia donde el protagonsita, Dennis Rodríguez, administrador y único empleado de un negocio familiar que debe salvar de la hipoteca bancaria, recibe la noticia de que su novia está embarazada, pero ella no quiere tener al hijo, asumiendo el reto de ser padre y madre para su bebé.

El actor Edgar Vittorino, quien interpreta a Dennis, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar sobre su papel en la cinta, contando algunas reflexiones sobre lo que se verá en cines.

“Lo mejor fue contar con gente wayúu trabajando con nosotros, la idea era incluirlos. La produccion contrató gente de la region, aparecen bailes, gestos sagrados, hubo una relacion muy bonita con La Guajira y su gente”, contó.

En cuanto a la historia, Vittorino aseguró que busca dar otra mirada al recurrente papel del protagonista hombre fuerte.

“Este héroe no es el típico hombre musculoso, que está listo para la pelea, sino que muestra su lado más sensible, muestra a lo que estamos llamado los hombres, a soltar ese papel de tipos duros y mostrar ese lado sensible que hay que desarrollar”, contó

Asimismo, recordó los papeles que más destaca en su carrera como el de ‘El Pibe’ Valderrama en ‘La Selección’ y José Arcadio en ‘Cien Años de Soledad’, “fue magico interpretar a esos personajes que hacen parte de nuestra historia y nuestras raices”.

Finalmente, destacó que esta producción también busca dignificar el rol de los padres que han asumido el papel de padre y madre con sus hijos.

Escuche la entrevista completa en La Hora del regreso:

