Fiscalía cuestionó a la defensa de Nicolás Petro por solicitar análisis psicológico de Day Vásquez

Durante la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro que se realizó este miércoles 11 de junio, la fiscal Lucy Marcela Laborde pidió la exclusión del análisis psicológico a la testigo estrella del caso, Dayssuris Del Carmen Vásquez, solicitado en diligencias anterior por la defensa del exdiputado del Atlántico.

Según Laborde, dicha prueba es “inconducente”, debido a que no puede efectuarse una valorización psicológica sin el consentimiento informado de la persona a examinar.

Asimismo, la Fiscalía manifestó que dicha solicitud atenta contra la intimidad de la testigo, por lo que debe necesariamente ser autorizadas en control previo por el juez de control de garantías.

“La práctica de estas actividades de conocimiento exigen una toma de muestras, es decir, entrevistas que realice el examinado en donde permita ingresar a lo más profundo de su intimidad como persona”, afirmó.

Además de señalar dicha prueba como “impertinente”, la fiscal aseguró que también resulta ilícita y abiertamente inconstitucional, debido a que, según ella, “un juicio básico de proporcionalidad no permitiría obligar a un testigo a someterse a exámenes y valoraciones médicas de carácter psicológico contra su voluntad”.

Adicionalmente, recordó que los delitos por los que se procede en el caso están relacionados con el orden económico y la administración pública, por lo que los consideró ajenos al tipo de actividades investigativas solicitadas por la defensa.

En el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía también pidió la exclusión de otras pruebas, como el análisis contable de los ingresos de Gabriel Hilsaca, hijo de ‘El Turco’ Hilsaca, al señalar que en la acusación no se está juzgando el ingreso de dineros a la campaña Petro presidente, si no el presunto incremento patrimonial no justificado y el ocultamiento de bienes por parte de Nicolás Petro.

