En este país está prohibido nacer y morir: queda en Europa y es uno de los más populares del mundo

Nacer y morir son actos completamente naturales y cotidianos. De acuerdo con The World Counts, alrededor de 385.000 bebes nacen diariamente en el mundo, mientras se reportan 150.000 muertes durante las mismas 24 horas.

A pesar de que se trata de un proceso por el que pasan todos los seres vivos, en algunos países y estados está prohibido. Por varias razones, sus gobernantes propusieron que fuese ilegal tanto que nacieran bebes, como que alguna persona muriera en su territorio. Uno de estos lugares es Ciudad de Vaticano. A continuación le contamos por qué se da esta política y cuáles otros sitios comparten la misma norma.

¿Por qué existe la prohibición a nacer y morir?

Por un lado, la prohibición a nacer se ha dado, en varios casos, por la falta de infraestructura hospitalaria para atender los nacimientos. Así como ha sido argumentada como una medida para controlar el porcentaje poblacional.

Por otro lado, el derecho a morir ha sido arrebatado por varias razones, la más conocida es la prohibición al suicidio, que actualmente sigue vigente en varios países, como Singapur. Además de esta razón histórica, hay otros sitios en donde se decidió que morir sería ilegal para que los ciudadanos tuvieran más conciencia del cuidado sobre su salud.

¿Cuál es el país donde no se puede nacer ni morir?

El país donde no se puede nacer ni morir es Ciudad del Vaticano, pero más allá de haber prohibición no es posible nacer porque el país no cuenta con la infraestructura para atender los partos. No hay hospitales, ni tampoco salas de parto. Por esta razón, la ciudadanía de esta ciudad no se da por nacimiento, sino por concesión.

Esto significa que las ciudadanías se dan de acuerdo con la función oficial que cumpla la persona en su territorio. Solo se concede a quienes trabajan, son diplomáticos de la Santa Sede o son cardenales que residen en el país.

Además de Ciudad del Vaticano, hay otros lugares donde no es posible nacer, como en la isla de Fernando de Noronha. A pesar de que la UNESCO la nombró Patrimonio de la Humanidad en 2021, este paradisíaco destino no cuenta con sala de maternidad en su único hospital, pues la cerró porque la estructura era muy costosa.

¿En qué lugares del mundo está prohibido nacer?

En un pequeño archipiélago se encuentra una ciudad medieval que está en la ladera de una colina, justo al pie de Italia. La mayoría de su población es mayor a los 65 años, lo que ha hecho que sus gobernantes tomen medidas para que se proteja a sus habitantes.

En 2015, el alcalde de entonces, Davide Zicchinella, firmó la Ordenanza 11 que prohíbe expresamente que enfermarse o morir dentro del municipio está prohibido. De acuerdo con la norma, quienes se nieguen a asistir a los controles médicos puede llegar a ser multado con 10 euros al año.

El alcalde explicó que la medida: “no es una broma, sino algo verdaderamente serio, porque Sellia está afectada por la despoblación. Quienes no se cuiden bien o adopten hábitos perjudiciales para su salud serán castigados con más impuestos”, afirmó a los medios en su momento.

Otro lugar en donde tampoco es posible morir se ubica en el norte de Europa, en el archipiélago de Svalbard. Desde 1950, no es posible enterrar a los habitantes porque descubrieron que los cuerpos no se descomponían debido al clima gélido y el permafrost que impregna el suelo.

La medida demostró ser necesaria cuando, en el 2000, algunos científicos curiosos analizaran cadáveres que habían muerto por la gripa de 1917. Para asombro de los investigadores, encontraron que las muestras del virus seguían vivas.

En una entrevista a The Sun, Jan Christian Meyer, de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, explicó que: “si estás a punto de morir, se hará todo lo posible para enviarte de nuevo al continente”.