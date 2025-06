Petro le gana tutela a Peñalosa: el mandatario señaló al exalcalde de tener negocio con buses diésel

La Sección Quinta del Consejo de Estado negó, en primera instancia, las pretensiones de una tutela mediante la cual el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, solicitaba que se ordenara al presidente Gustavo Petro que se retractara de varias afirmaciones, sobre las cuales consideraba que se vulneraba su derecho al buen nombre.

Las acusaciones se cernían sobre manifestaciones realizadas durante la transmisión de un consejo de ministros, en donde el jefe de Estado señaló que “lo que hicimos en Bogotá Humana que fue hacer los estudios de los tranvías en Bogotá porque las empresas que se le midieron en las APPS querían hacerlos, pero Peñalosa no quiere trenes, quiere buses Diesel porque es su negocio, él dice que no es su negocio, pero es el negocio que montó en Bogotá que tiene atrasada a la ciudad y no la deja avanzar“.

Aunque Peñalosa aseveraba que con tales acusaciones se había vulnerado su derecho al buen nombre y se le vinculaba con “negocios” con el patrimonio público, el Consejo de Estado sentenció que tales dichos no vulneraron los derechos fundamentales del exalcalde Peñalosa y en cambio se trató solamente de opiniones del presidente Petro amparadas por la libertad de expresión.

"La intervención del juez constitucional se limita a amparar el derecho fundamental al buen nombre y a la honra, cuando a ello haya lugar, pero no le corresponde a la jurisdicción constitucional, de manera general, controlar ni la corrección ni la veracidad de los discursos o debates políticos, una labor que, dicho sea de paso, sería una tarea ímproba" señaló el Consejo de Estado.

De acuerdo con el alto tribunal, el exalcalde Peñalosa incumplió con la carga argumentativa requerida y además se encuentra en una relación de igual a igual con el presidente Petro, en vista de su amplio reconocimiento público como exalcalde y excandidato a la presidencia.

“Así las cosas, la sala no encuentra que en las afirmaciones hechas por el presidente de la República y que son objeto de esta controversia, haya la intención de presentar una información como auténtica, sino de exponer una apreciación personal y subjetiva sobre un tema de política pública, como es el modelo de transporte público masivo «Transmilenio» de la ciudad de Bogotá” señaló el Consejo de Estado.

Adicionalmente, concluyó que "es posible que se trate de una expresión errada o incluso ofensiva, pero ni tiene el propósito inequívoco de transmitir una información ni constituye una imputación fáctica concreta, difundida con pretensión de veracidad, como lo sostiene el accionante".