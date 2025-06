Más de 70.000 personas salieron a la Marcha del Silencio en Bogotá

Bogotá

Tras la convocatoria de la Marcha del Silencio, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, entregó un balance de la jornada.

“La jornada de movilización convocada para hoy llega a su cierre con un balance positivo. No se presentaron alteraciones de orden público ni afectaciones a la salud o integridad de quienes participaron y los que no. Una manifestación pacífica, tranquila y con un mensaje claro: Bogotá es paz, la ciudad le dice no a la violencia”, dijo el alto funcionario.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán, quien también asistió a la convocatoria, se pronunció sobre la marcha, a la que calificó en su momento como una “muestra necesaria de solidaridad”.

“Marcha del Silencio. Fuerza Miguel. Más de 70 mil personas en Bogotá, un solo mensaje: no a la violencia”, dijo Galán.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad informó que, durante la Marcha del Silencio, no se reportó ningún daño a las fachadas de la ciudad."