Si Senado avanza en lo aprobado por la Cámara firmaré reforma laboral y se levanta la consulta: Petro

A través de X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro aseguró que si el Senado de la República avanza respecto a lo aprobado ya por consenso en la Cámara de Representantes, “firmaré la ley de reforma laboral” y se levantará la consulta popular.

En su mensaje, Petro resaltó que firmó un acuerdo con la Iglesia católica y representantes de instituciones del Estado, “que versa sobre las formas, buscando reducir la violencia verbal. Nuestras manifestaciones siempre tienen un ambiente: la alegría, la esperanza y la afirmación de los derechos. No gritamos: ‘fuera’ a nadie ni odiamos”.

De igual manera, señaló que: “Somos firmes, pero no odiamos ni hablamos de echar balín, plomo o matar. No agredimos periodistas. Exigimos que se cumpla la constitución de 1991 (…). Reducir la violencia verbal no es apagar los argumentos. Diremos nuestros argumentos con máxima decencia, al contrario, el debate es sobre argumentos. Le dije al partido conservador que vuelva a la encíclica ‘Rerum Novarum’ del papa León XIII, donde se habla de dignificar la vida de las y los trabajadores”.

El mandatario también dijo que es falso completamente el argumento, que señala que los microempresarios se quiebran si suben los salarios de los trabajadores.

“El microempresario es un trabajador por cuenta propia, o son sus hijos y familiares sus trabajadores. El microempresario no es afectado por la reforma laboral (…) lo que sí hay que hacer es darle crédito barato, que se asocie libremente, brindar conocimiento y tecnología. Nada mejor que asociar microempresarios y aprendices del Sena en cooperativas rurales y urbanas”, dijo.

Fue enfático además en decir que no es cierto que el atentado contra el senador Miguel Uribe “provenga de quienes pedimos justicia social para el pueblo campesino y el trabajador urbano, eso es una calumnia que rechazamos. Hay quienes dicen que para bajar los ánimos desatados por el atentado debemos bajar la consulta popular. No señores, la consulta popular no tiene nada que ver con el atentado (…) no aceptamos esas insinuaciones bajas y morbosas”.