Abren investigación contra agentes de tránsito de Soledad, Atlántico, por disputa en vía pública

Barranquilla

La administración del municipio de Soledad, Atlántico, confirmó la apertura de una investigación contra agentes de tránsito del territorio, por una disputa en una vía pública.

A través de un comunicado, el Instituto de Tránsito de Soledad rechazó de manera enfática “cualquier tipo de agresión física o verbal en las acciones de regulación y control que ejerza la unidad operativa” en las vías del municipio.

Asimismo, indicaron que, una vez se conoció el incidente en el que agentes de la entidad agredieron a ciudadanos, el director del ente, Santander Donado Ibáñez, solicitó a las oficinas de Control Interno Disciplinario y Jurídica, indagar sobre el caso.

La situación tuvo lugar la tarde de este 18 de junio, en inmediaciones de la calle 30.

“Nuestras vías no pueden convertirse en un escenario de violencia y tampoco permitiré que los agentes de tránsito protagonicen estos hechos que atentan contra la integridad de la ciudadanía. Las personas que se sientas afectadas o no estén de acuerdo con algunos procedimientos operativos, puede denunciar a través de la línea habilitada para estos casos o pedir una audiencia ante los inspectores, pero no se pueden estar presentando estos hechos tan lamentables”, afirmó Donado.

Asimismo, anunció que se reforzarán las capacitaciones en seguridad vial para actores viales y agentes, en busca de garantizar una movilidad sostenible en el municipio.

