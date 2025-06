“No se puede decir que haya fines políticos”: presidente Petro tras atentado a Miguel Uribe

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió al informe revelado por Noticias Caracol en el que la Fiscalía General de la Nación afirmó que el atentado contra el senador Miguel Uribe se debió a un crimen político. Esto tras darse a conocer las audiencias preliminares contra Katerine Andrea Martínez, una de las implicadas en el hecho.

Según el presidente Petro, en el informe de Noticias Caracol sugieren que la Fiscalía General de la Nación “dijo que había un fin político. Eso no se puede decir, aún hoy, aunque es una hipótesis de investigación, aún no se puede decir con certeza que haya fines políticos en el atentado y, peor aún, cual interés político tendría el verdadero asesino”.

El presidente Petro reveló que, hasta ahora, los capturados solo son miembros del microtráfico bogotano, y aun no hay certezas de los autores intelectuales. “Caracol debe ser responsable con la sociedad colombiana. El Estado quiere establecer la verdad jurídica, no nos importan ni los odios políticos, ni las venganzas; así han hecho matar literalmente a millones de colombianos. No se conviertan en heraldos de la muerte, sean heraldos de la vida y la verdad”.

Para la Fiscalía General de la Nación, el ataque “se produce por el hecho de ser senador y estar desarrollando campaña política como precandidato a la Presidencia”. En ese contexto, el ente investigador también cuestionó la respuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al señalar que el congresista del Centro Democrático no contaba con medidas suficientes pese a haber advertido su situación de riesgo.