‘Douglas’ responde a críticas : “No se sentían amenazados cuando se sentaban con nosotros”

Desde la cárcel La Paz, en Itagüí, y en medio de la polémica por su presencia en un evento público con el presidente Gustavo Petro en La Alpujarra, José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, negó que él y los demás voceros de la mesa de paz representen una amenaza.

“Se sienten amenazados en este momento que nos llevaron esposados (…) pero no se sentían amenazados antes, cuando se sentaban con nosotros en reuniones para que les ayudáramos a conseguir votos, para que les ayudáramos a llegar al poder. En ese momento no se sentían amenazados. Éramos mejores amigos”, declaró el exjefe de estructura criminal quien no reveló los nombres de sus supuestos interlocutores en esas reuniones.

Por su parte, Freyner Alfonso Ramírez García, conocido como ‘Carlos Pesebre’, también detenido, desmintió las supuestas amenazas que, según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habrían sido dirigidas en su contra.

“Contra el alcalde no hay ninguna amenaza de parte de nosotros. No lo hemos pensado, no lo hemos hablado. Antes lo volvemos a invitar a que dejemos los egos a un lado y que hagamos algo por la paz de esta ciudad”, dijo.

Ambos voceros reiteraron que mantienen su compromiso con el proceso de paz urbana y aseguraron que los avances se evidencian en la reducción de la violencia en el Valle de Aburrá.