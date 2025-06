“Lo único que hay que hacer es disfrutarla”: hija de ‘Don Ramón’ sobre la serie ‘Chespirito’

La serie ‘Chespirito’, basada en la vida de Roberto Gómez Bolaños y que se estrenó recientemente en la plataforma MAX, ha desatado críticas tanto positivas como negativas.

La serie, dirigida por dos de sus hijos, Roberto y Paulina Gómez Fernández, ha despertado debate y en La Hora del Regreso se habló con Carmen Valdez, hija de Ramón Valdez, actor que le dio vida al icónico personaje del ‘Chavo del 9′, ‘Don Ramón’, para dar su perspectiva del tema.

En su primera intervención, Meza destacó: “Me encanta, he visto los tres primeros capítulos. Se me hace un trabajo increíble, aclarando, como bien dijeron los hijos, que no es un documental ni una biografía, es una serie solo dando una idea de lo que fue Roberto Gómez Bolaños, ese genio" , contó.

Por otro lado, hizo referencia a Florinda Meza, pareja sentimental de Gómez Bolaños y cuyo personaje aparece dramatizado en la serie como Margarita Ruiz.

“ No hablaré de Florinda , pero creo que es justo que escuche que no es una biografía pegada a lo que fue Roberto", dijo.

Expresando: “ Lo único que hay que hacer es disfrutarla, eso digo yo ”.

“Se me hace extraordinario lo que he visto, hasta ahora. No sé qué venga. Me encantó cómo se manejan los tiempos y las épocas”, agregó.

Su padre, ‘Don Ramón’

Por otro lado, Valdez recordó a su padre en las épocas en cuando ella comenzó a verlo en ‘El Chavo del 8’.

“Yo empecé a ver a mi padre en la pantalla porque participó en muchas películas de su hermano. Cuando inició a hacer ‘El Chavo del 8′ yo tenía 9 años, y verlo en la pantalla era una sensación impresionante“, dijo.

Agregó: “Sigo disfrutando. Cada espacio que puedo, veo un capítulo y me sigue maravillando”.

Así mismo, se refirió a las enseñanzas que su padre le dejó.

“Algo que él me enseñó fue la sencillez, la humildad, la no prepotencia y la no soberbia . Él se entregaba a la gente cuando lo saludaban”, contó.

‘Don Ramón’ y ‘El Chavo del 8′

Finalmente, se refirió al mítico programa mexicano y dijo que este mismo “terminó uniendo familias de forma impresionante”.

Además, contó cómo su padre trabaja al personaje que tenía. “Él siempre llevaba los libretos a la casa, eran hojas tamaño carta engrapadas de una sola esquina. Él leía una sola vez. Se aprendía la idea y luego lo desarrollaba”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

