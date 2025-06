Traductor de Mafalda a inglés: “No son solo palabras, son personajes que debo habitar”

La reconocida serie de historietas argentinas ‘Mafalda’ finalmente tendrá una traducción en inglés después de cinco décadas.

El encargado de esta adaptación es el traductor y escritor irlandés Frank Wynne quien pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar sobre este proyecto.

El escritor comparó la obra de Quino con otras historietas clásicas como ‘Calvin y Hobbes’ o ‘Peanuts’, mejor conocida en Latinoamérica por sus personajes Snoopy y Charlie Brown. Sin embargo, destacó que Mafalda sobre sale por su contexto cultural y político.

“Para mí lo importante es que tiene un sentido histórico. Eso no lo puedo cambiar”, explicó el artista quien destacó que fue un trabajo difícil adaptar cierta terminología. “No tengo derecho de cambiar mucho, pero hay juegos de palabras cosas y así que tengo que cambiar porque no hay manera de hacerlos de la misma manera, pero para mí lo importante es que es así, que no es solamente una tira cómica, pero una tira cómica muy política”.

Wynne también destacó la originalidad de los personajes y explicó que para poder adaptarlos bien tiene que hacer una labor que va más allá de simplemente traducirlos. “No son unas palabras que tengo que traducir, sino un personaje que tengo que habitar y por eso Mafalda, como otros, son personajes que están dentro de mi cabeza”, comentó.

Por otra parte, el traductor explicó que una obra como Mafalda no habría sido fácilmente publicada en Estados Unidos en las épocas en las que salió originalmente por su componente político. “Publicar Mafalda en los Estados Unidos, sobre todo, en los años 60 y 70, hablando de la guerra de Vietnam, de todo eso, habría sido imposible”, explicó.

Escuche la entrevista completa aquí:

