Procuraduría abre indagación contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra el alcalde Carlos Fernando Galán, debido a presuntas omisiones, por más de 4 meses, en el nombramiento del alcalde de Usme.

De acuerdo con la queja disciplinaria abierta en su contra, aunque el 1 de noviembre la Junta Administradora Local de Usme le envío la terna para nombrar alcalde local, y la norma dispone que tendrá que ser designado alcalde en los siguientes 8 días, a corte del 18 de marzo, el alcalde Galán no había nombrado aún alcalde para Usme.

“Las presuntas irregularidades narradas por el quejoso se concretan en la posible omisión del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán Pachón, en designar al alcalde o alcaldesa local de Usme, por lo que amerita ordenar la apertura de indagación previa a fin de constatar los hechos señalados en el escrito de queja” dice la decisión.

El ministerio público ordenó la práctica de distintas pruebas, entre ellas, la alcaldía tendrá que responder si ya se designó alcalde local de Usme y en caso de no haber ocurrido aún, tendrán que explicar las razones por las que esto no ha ocurrido.