“Yo no subí delincuentes a tarimas”: Petro tras aparición de jefes de bandas en evento en Medellín

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a la presencia de jefes de bandas criminales en un evento del que hizo parte en Medellín. Hecho, que generó críticas de diferentes sectores en el país. “Lo que hicimos en Medellín fue hacer lo que hacían a escondidas”, señaló el mandatario.

Por eso, Petro fue enfático en decir que la ‘Don-Berna-gobernalidad’, “era una estrategia por la cual las bandas en las calles y sus jefes en las calles negociaban con los políticos votos, los políticos decían que bajaran las tasas de homicidios, entonces Medellín se volvió una ciudad bajo la extorsión. Nuestra política de paz hace agua por varias razones, porque no hemos podido extender el programa de negociación con las bandas (…) hemos hecho Buenaventura, Quibdó y Medellín, quiero abrir Barranquilla (…) atacan eso porque saben que las bandas saben la verdad, quienes hablaron con ellos y los negociaron”.

Ante este escenario, el presidente Petro explicó:“en Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas, con delincuentes hablaron alcaldes y otros. Ojo con eso, la prensa lo borra y se olvida de un principio universal de la justicia: el que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación, como aquí ven la justicia como venganza, entonces no ven a la gente que están en las cárceles, como gente que está en rehabilitación”.

Petro advirtió que a quienes manejen violencia en las cárceles, hay que meterlos en las fragatas de la Armada Nacional “o a la cárcel de seguridad más alta que tengamos, pero la gran mayoría de los presos son personas en rehabilitación, ninguno puede perder la característica de persona, un ser, un individuo de la humanidad que tiene derechos”.

Así las cosas, para el presidente de la República, lo que hubo fue personas en condición de presos diciéndole a Medellín, “que están dispuestos a restaurar, a indemnizar. Acabamos de aprobar por el Congreso de la República de la Ley Restaurativa, eso tiene que ponerse en práctica porque abandonamos el paradigma de la justicia por venganza”.

