¿Presidente Gustavo Petro tiene la competencia para convocar la Asamblea Nacional Constituyente?

Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo electoral, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para hablar sobre la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Realmente el mandatario tiene la competencia para convocarla?

“No, definitivamente no. El artículo 376 de la Constitución establece que es desde el Congreso el que toma la iniciativa para hacer la convocatoria. No es iniciativa del Gobierno o ciudadana, es exclusivamente del Congreso”, afirmó.

Además, mencionó que la papeleta de la que habló el mandatario de los colombianos “no pasa de ser un contenido político o pedagógico y no tiene ningún efecto vinculante”.

¿Cómo sería el proceso para convocar una Asamblea Nacional Constituyente ?

En el hipotético caso de que el Congreso de la República tomara la iniciativa, se deben mirar todos los temas como el contenido, los dignatarios, para qué se hace la Asamblea Nacional Constituyente.

Tras esto, inicia el trámite para la primera convocatoria a la ciudadanía para que decidan si se convoca la constituyente.

Posteriormente, se debe volver a llamar a los colombianos a las urnas para que elijan a los dignatarios. Una vez hecho eso, arrancar el proceso de la Asamblea Constituyente.

