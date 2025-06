Se entregará papeleta para convocar Asamblea Nacional Constituyente en elecciones de 2026: Petro

Gustavo Petro | Foto: Presidencia Colombia / Presidency of Colombia / HANDOUT ( EFE )

Tras conocerse a la decisión del Congreso de la República de aprobar la reforma laboral que había sido presentada por el Gobierno Nacional, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, se refirió al tema y señaló que “el pueblo trabajador de Colombia ha ganado su primera victoria después de 34 años”.

“Sé que falta mucho, pero le he cumplido a la clase trabajadora, en la que me crié como hombre libre y dirigente, y a la que permanezco leal. Ahora, hay que cumplir la ley, convocaré al empresariado del país para que acordemos la aplicación real de la ley, ya no más códigos sustantivos del trabajo de adorno”, añadió Petro.

Sin embargo, el presidente Petro planteó la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

“Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria, el poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano, que es el pueblo”, dijo.

Según Petro, el constituyente ha sido ya convocado desde la Presidencia: “creo que es necesaria esa convocatoria, la participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria. Lo acabamos de demostrar con los efectos que la multitudinaria manifestación del pueblo hizo sobre su voluntad y la voluntad del congreso. Sin pueblo no hay justicia social”.

Finalmente, enfatizó en que “será entregada una papeleta para convocar la Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz".