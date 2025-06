Petro anunció que derogará el decreto que convoca la consulta popular: “ya no es necesaria”

Tras plantear la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Gustavo Petro reveló, a través de su cuenta de X, que tras aprobarse la reforma laboral en el Senado y la Cámara de Representantes ya no será necesario convocar a la consulta popular, que había planteado el Gobierno nacional.

“Sé que falta mucho, pero le he cumplido a la clase trabajadora, en la que me crié como hombre libre y dirigente, y a la que permanezco leal (...) Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria, el poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano, que es el pueblo", afirmó Petro.

Asimismo, destacó que “el constituyente ha sido ya convocado desde la Presidencia, creo que es necesaria esa convocatoria, la participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria”.

“No llenamos una plaza de odio, llenamos todas las plazas del país, una y otra vez, de esperanza. El pueblo ha despertado. El pueblo ha visto, en directo, quienes están con él, quienes lo abofetean y lo condenan, quienes prohíben que hable, ahora ese saber popular debe expresarse donde el pueblo es rey, en las urnas”, agregó.

Por eso, el presidente Petro dijo que será entregada una papeleta para convocar la Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones.

“Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes”, cerró.

El pueblo trabajador de Colombia ha ganado su primera victoria después de 34 años, cuando en la constitución se ordenó hacer una ley del estatuto del trabajo, orden desde entonces incumplida.



