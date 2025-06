Fiscal explicó cómo 17 presuntos integrantes del Tren de Aragua, extorsionaban a comerciantes

Norte de Santander

En audiencia de imputación de cargos a 17 hombres de nacionalidad extranjera que estarían involucrados en extorsiones a comerciantes en zona de frontera en Norte de Santander, una fiscal especializada narró como los señalados por extorsión le hacían exigencias económicas ilegales a sus víctimas, comerciantes de frutas del barrio La Parada del municipio de Villa del Rosario.

“Ese nefasto seis de junio, cuando la víctima se encontraba laborando y fue abordado por un grupo de personas, como refiere él, en manada (...) Ellos siempre andaban en grupo y se le acercaron en grupo a esta persona, a exigirle el pago de 30 mil pesos diarios o 220.000 pesos semanales” dijo la funcionaria.

Más información Familiares de falsos positivos en el Catatumbo recordaron la memoria de sus seres queridos

Aseguró que “la víctima se asustó porque el dijo si yo no me ganó esa cantidad de dinero, como les voy a dar a ustedes 30 mil pesos. Estas personas le dijeron que no, que están obligados, que todos los que trabajan en La Parada estaban obligados a entregar una vacuna o una cuota a todas estas personas. Que pagaban o pagaban, sino se tenía que ir del lugar o le daban una paliza”.

Los procesados fueron identificados como:

Néstor José Rodríguez Matamoros.

Reudys Junior Noriega Rodríguez.

Deivis Gerardo Ladino Ladino.

Eduardo José Cardozo Caicedo.

Jonathan José Henríquez Rodríguez.

Yohanny José Ascanio Ascanio.

Makol Rafael Ríos Flórez.

José Alejandro Arteaga Castellanos.

Carlos Yionel Bracho Guedez.

José Daniel Arizmendi Fuentes.

Yioelmis José Cumana Villarena.

Jonas Sahil Garrido Piña.

Joseptrh José Vargas Palmero.

Gilberto Antonio Ávila Rivas.

Francisco Daniel Ramírez Regalado.

José Gregorio Galindez Yáñez.

Ninguno de los señalados aceptó el cargos y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.