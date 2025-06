Ley del Fonpet fue sancionada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda

La ley Fonpet, objetada por el presidente Gustavo Petro, fue sancionada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, en compañía de los gobernadores de Bolívar, Santander, Putumayo, Valle del Cauca y Antioquia.

Cepeda aseguró que esta devuelve la plata a donde siempre debió estar, que es en el bolsillo de los colombianos y no guardada en el Ministerio de Hacienda.

“Esta ley le devuelve la plata donde siempre debió estar, que es en el bolsillo de los colombianos, en el desarrollo social de los colombianos y no guardado en el Ministerio de Hacienda. O no es un crimen decir que son 61 billones de pesos ahorrados, de los cuales solo 16 billones están produciendo interés y los otros no se saben dónde están ahora deben estar en la gente”, señaló.

El presidente del Senado también dejó claro que “esta es una demostración de cómo opera la división de poderes en Colombia. Cada poder público es independiente, y eso quedó plasmado en la Constitución Nacional. Ante la falta de sanción del presidente de la República, el presidente del Congreso lo pudo hacer, entonces es división y equilibrio de poderes”.

Ante los cuestionamientos por supuesta inconstitucionalidad hecha por el gobierno, Cepeda aseguró: “yo lo que hice fue cumplir con mi deber, sin cálculos de lo que piensa el presidente de la República”.

Finalmente, indicó que el proyecto fue tramitado limpiamente en favor de los colombianos y con lo cual llegará mayor inversión a los territorios.

Escuche W Radio en vivo aquí: