“Es una conducta errada”: Asodefensa rechazó demanda contra investidura de Miguel Uribe

La acción jurídica, aunque sea legal, no es correcta: Asodefensa rechazó demanda contra investidura de Miguel Uribe

María Clara Baquero, presidente de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa (Asodefensa), pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre su rechazo a la acción jurídica promovida por el sindicato Sinsergen ante el Consejo de Estado en contra del senador Miguel Uribe.

Según expresó, “tenemos que rechazar una postura tan errada. Demandar la curul de una persona como el senador Miguel Uribe Turbay, que se encuentra lamentablemente en cuidados intensivos sin ninguna posibilidad de defenderse, es gravísimo, pero más aun que un sindicato que nace para defender derechos y dignidad humana no puede hacer esto, por eso no estamos de acuerdo”.

Además, aseguró que hay que solidarizarse con su familia, “esto para nosotros ha sido muy doloroso, desafortunadamente es una conducta errada desde todo punto de vista la del sindicato Sinsergen”.

En esa línea, mencionó que las organizaciones sindicales que hacen parte del Ministerio de Defensa rechazan enfáticamente esta situación, “este es un crimen atroz y no importa que sea el senador Miguel Uribe o Juanito Pérez, es un crimen y hay que guardar silencio esté o no de acuerdo con el senador. Este protagonismo y esta acción jurídica, aunque sea legal, no es correcta”.

Baquero también explicó que, aunque los sindicatos tienen una libertad sindical, “no se pueden romper las estructuras morales y éticas, un sindicato tiene que ser tan sensible como una madre y tan respetuoso como un padre”.

Escuche la entrevista completa a continuación: