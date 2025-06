Francia Márquez negó participación en supuesto plan de Álvaro Leyva para “sacar” al presidente Petro

Luego de la revelación exclusiva del País América, que dio a conocer que Álvaro Leyva, excanciller colombiano, se reunió hace dos meses en Estados Unidos con asesores cercanos a la Administración de Donald Trump para buscar su apoyo a un plan para hacer ‘caer’ al presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez se pronunció.

El País América cita una persona que participó en las reuniones con Leyva quien contó que: “Nos dijo que tenía todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo. Su lugar lo ocuparía Francia Márquez [la vicepresidenta]. Contaba con evidencias de que Petro no podía seguir ejerciendo el cargo y que en caso de que esto saliese adelante, el presidente no tendría capacidad de respuesta. La ayuda de los americanos era muy importante”.

Sin embargo, la vicepresidenta Márquez dijo que Colombia necesita menos divisiones y más altura moral.

“No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares ni rencillas que no contribuyen a la construcción de un país más justo y equitativo. El 7 de agosto de 2022 hice un juramento solemne ante el Pueblo colombiano: defender la Constitución y las leyes de la República de Colombia”, dijo.

“Desde entonces, he caminado con la convicción profunda de que la lealtad a ese compromiso es también la lealtad al Pueblo, a la democracia y a la esperanza de millones de personas que creen en un país diferente. Tengo la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme”, añadió.

La vicepresidenta aseguró: “Lo he expresado en público y en privado, y no debe caber duda: jamás he traicionado, ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación. No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones. No me mueve el resentimiento ni la conveniencia, y a quienes creen que podrán utilizarme como instrumento de sus ambiciones, les digo: están profundamente equivocados”.