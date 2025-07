Alcaldesa de Los Ángeles confrontó a Donald Trump por los migrantes: “Nos mantendremos firmes”

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó este martes 1 de julio como un “ataque frontal” la demanda interpuesta por el Gobierno del presidente, Donald Trump, contra las políticas de santuario de inmigrantes de la ciudad y prometió defender a sus habitantes y no dejarse intimidar por el Gobierno de los Estados Unidos.

“Siempre protegeré a los angelinos de las acciones injustificadas y crueles de esta Administración”, declaró Bass durante una conferencia de prensa en la que agregó que su gobierno se mantendrá firme en la defensa de los inmigrantes.

La demócrata respondió así a la escalada de medidas de la Administración Trump contra la ciudad, tras demandar el pasado lunes a Los Ángeles por sus políticas migratorias de “ciudad santuario”, alegando que estas interfieren con la aplicación de leyes de inmigración del gobierno federal.

La demanda, que acusa directamente a Bass y al presidente del consejo municipal, Marqueece Harris-Dawson, busca anular la ordenanza ‘Prohibition of the Use of City Resources for Federal Immigration Enforcement’, que limita que las agencias federales de inmigración utilicen recursos de la ciudad para realizar operativos migratorios o detenciones dentro de la jurisdicción local.

“La demanda es un intento de anular la voluntad de la ciudad, exigiendo el cese de una política de larga data para proteger a los angelinos inmigrantes”, indicó la alcaldesa.

La demócrata aseguró que la ciudad “se mantendrá firme y unida” en defensa de “los valores arraigados” forjados por la diversidad de sus habitantes.

Bass fustigó la ofensiva migratoria y acusó al Gobierno de los Estados Unidos de usar a Los Ángeles como un “lugar de prueba para su agenda extremista”, y enumeró las diferentes investigaciones de las que es objeto, incluyendo una del Departamento de Transporte.

La demanda de Trump alega que la ciudad fomentó actos de resistencia y disturbios relacionados con operativos federales de inmigración, incluyendo episodios de violencia contra agentes, y que ha realizado acciones que constituyen obstrucción a la justicia.

La nueva batalla entre el Gobierno del presidente, Donald Trump, y Los Ángeles se presenta durante la cuarta semana de operativos migratorios en el estado de California, que provocó protestas en la ciudad.

Estas protestas llevaron al presidente estadounidense a enviar 4.000 soldados de la Guardia Nacional de California, sin contar con el permiso del gobernador del estado, una medida que no se tomaba hace 60 años.

