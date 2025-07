“Ha sido un regalo del azar”: Sebastián Yepes sobre su inclusión como vocalista de Xmosis El Origen

El cantante manizaleño Sebastián Yepes, reconocido por haber sido el vocalista de la banda de tropipop Sanalejo, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso para charlar sobre su reciente inclusión al grupo Xmosis El Origen.

Xmosis es el nombre actual de la banda anteriormente conocida como ‘Ekhymosis’, de la cual surgió el famoso artista colombiano Juanes y que ahora será la casa de Yepes en esta nueva etapa artística.

Según lo recordó Yepes, Ekhymosis fue una parte fundamental para su previa banda, pues desde el comienzo hubo un intercambio artístico que se ha mantenido como parte de sus relaciones hoy en día. “Hay algo muy importante por resaltar. Primero, pues que son los ídolos y, segundo, que toda la música de San Alejo fue producida por ellos”, comentó.

“En realidad nuestro sentir musical siempre ha estado absolutamente amparado y apadrinado por el sonido y las influencias de estos grandes artistas con quienes me siento supercómodo en el estudio y en el escenario desde hace 20 años”, reiteró el cantante.

De acuerdo con el artista, fue el guitarrista Fernando ‘Toby’ Tobón quien invitó a Yepes a formar parte del regreso de la banda. “El hombre ni siquiera me dejó hablar a mí, sino que me dijo: ‘Sebas, te he estado pensando mucho porque hay una nostalgia que nos está embargando desde hace un tiempo y es volver a formar equimosis’”, recordó.

Si bien habían estado conversando con Juanes para concretar este regreso, no era posible que él regresara por temas logísticos, pero dio su aval para que Yepes cumpliera ese rol.

Por su parte, Yepes afirmó sentirse agradecido por la oportunidad y compartió la emoción de estar regresando a la escena musical con un proyecto como este. “En realidad todo ha sido, insisto, como un regalo del azar, como si esta oportunidad tan linda me estuviera esperando hacía mucho. Entonces todo ha fluido de manera muy natural y me he sentido como surfeando esas canciones sin ningún problema”, opinó.

El cantante compartió una serie de anécdotas y experiencias que ha tenido en el proceso de establecer este proyecto. Además, se expresó optimista ante la posibilidad de presentarse con la banda en Bogotá en un futuro.

“Contaré los días para que podamos llevar esto a Bogotá porque en realidad está muy lindo, está muy emotivo, son grandes canciones y suena muy bien”, afirmó.

Escuche la entrevista completa aquí:

