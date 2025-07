Charlie Zaa respondió a la Fiscalía: “Todo lo que tengo ha sido fruto del trabajo honesto”

El cantante colombiano Charlie Zaa se pronunció públicamente luego de que se conociera que la Fiscalía General de la Nación solicitó medidas cautelares y la extinción de dominio sobre cinco propiedades suyas, señaladas de haber sido adquiridas presuntamente con dineros del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El artista aseguró que está dispuesto a aportar todas las pruebas necesarias para demostrar que su patrimonio ha sido construido de manera legal.

“Quiero decirles que estoy, como siempre, en total disposición de colaborar con las autoridades y entregar todas las pruebas necesarias para demostrar mi inocencia”, afirmó.

Además, reiteró que sus bienes provienen exclusivamente de su carrera artística. “Llevo más de 30 años dedicado a la música, construyendo mi carrera con mucho esfuerzo y, sobre todo, dedicación, gracias al cariño y apoyo de todos ustedes. Todo lo que tengo ha sido fruto de ese trabajo honesto y constante”, señaló.

Zaa también agradeció a quienes han respaldado su trayectoria en medio de la polémica.

“Agradezco de corazón a quienes me han mostrado su apoyo y confianza en este momento. Estoy convencido de que muy pronto todo esto se esclarecerá y confío en el proceso judicial colombiano”, dijo.

El cantante pidió a los medios informar con rigor y aclaró que el proceso no es directamente contra él. “Hago una invitación especial a los medios que, durante años, también me han apoyado, para que informen correctamente acerca del proceso, ya que esta es una investigación sobre bienes que hacen parte de nuestro patrimonio familiar y no contra mi persona directamente”, explicó.

Finalmente, anunció que continuará con sus compromisos artísticos mientras avanza el proceso.

“Mientras tanto, seguiremos haciendo promoción de nuestro más reciente álbum ‘La Historia Continua’ y nos veremos en los siguientes conciertos”, concluyó.

#Atención | Charlie Zaa se pronunció tras la solicitud de la @FiscaliaCol para extinguir dominio sobre 5 bienes suyos, valorados en $25.000 millones, por presunta relación con el Bloque Tolima de las AUC. “Llevo más de 30 años dedicado a la música (...). Todo lo que tengo ha sido… pic.twitter.com/O7UaUdgUod — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 7, 2025

En contexto: está fue la petición de la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación solicitó la extinción de dominio sobre varios bienes del cantante, entre discotecas y centros comerciales ubicados en Girardot e Ibagué, cuyo avalúo supera los 25.000 millones de pesos.

Según el ente acusador, “el pasado 28 de marzo de 2025, un magistrado con función de control de garantías del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, decretó medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo respecto de cinco bienes ubicados en los municipios de Girardot e Ibagué, relacionados con el Bloque Tolima de las AUC”.

Asimismo, la Fiscalía confirmó que “los días 24, 25 y 26 de junio de 2025, sobre los cinco bienes objeto de cautela, la Fiscalía solicitó ante una de las Salas de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá la extinción del derecho de dominio, audiencia que continuará en el mes de julio del año 2026”.

El proceso surgió tras las menciones hechas por cabecillas del Bloque Tolima, quienes señalaban a Zaa como supuesto testaferro en operaciones de lavado de activos y ocultamiento de bienes adquiridos con dineros ilícitos. Entre los inmuebles se encuentran establecimientos comerciales de alto renombre en Girardot, Ibagué y Villavicencio.

De confirmarse que las propiedades fueron adquiridas con dinero proveniente del paramilitarismo, podrían ser usadas para reparar a las víctimas de ese grupo armado ilegal.

El caso es liderado por un fiscal especializado de la Dirección de Justicia Transicional, bajo la coordinación de Juan Carlos Arias Duque. Aunque por ahora no se ha llamado formalmente al artista a rendir versión libre, no se descarta que de ser necesario deba comparecer.

Detrás de estos bienes figura Diego José Martínez Goyeneche, alias ‘Daniel’, exjefe paramilitar del Bloque Tolima, quien se desmovilizó en 2005 y murió en 2009 tras ingerir cianuro en la cárcel La Picota.

Aunque el expediente permaneció archivado por años, recientemente se reactivó y busca establecer el origen real del patrimonio del artista.