Intervienen a supuesta empresa de factoring que captaba ilegalmente

La Superintendencia de Sociedades le ordenó a la empresa de factoring VSF que suspenda su operación porque estaba captando dinero ilegalmente.

Esta empresa recibía dinero del público con la promesa de devolverlo, más una utilidad, en un tiempo determinado, y entregaba pagarés propios.

“Si bien, la sociedad tenía dentro de su objeto desarrollar operaciones para la compra de facturas o títulos valores, el negocio no correspondía a operaciones de factoring por cuanto se obligaba a través de pagarés propios, recibiendo el dinero por medio de la sociedad Nanotecnología”, señaló la entidad de vigilancia.

La empresa le debe 4.225 millones de pesos a 80 personas.

Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló que “si bien existen operaciones que son legales, como lo es el factoring, o compra y venta de facturas u otros títulos valores para ejercer esta actividad, las sociedades deben ceñirse estrictamente a lo que corresponde con estos negocios y no pretender disfrazar o asimilarlos con otras operaciones que resultan ser captación no autorizada de dineros; por esta razón, se hace un llamado para que las sociedades den aplicación rigurosa de las normas que las rigen y no perder así el objeto que las orienta”.