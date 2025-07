“No es cierto”: gobernador de Santander responde a reclamo del alcalde de Piedecuesta

Bucaramanga

Luego de que el alcalde de Piedecuesta, Oscar Santos, se despachara en contra del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, por supuestamente no apoyar con recursos en los diferentes proyectos al municipio, el mandatario de los santandereanos le respondió asegurando que no son ciertos los señalamientos que estaba haciendo.

Vicecanciller Rosa Villavicencio asumirá como canciller (e) tras salida de Laura Sarabia

El gobernador Díaz Mateus aseguró que "no es cierto, nosotros allá estamos haciendo una inversión en un alcantarillado, él estuvo en mi despacho y me pidió la pavimentación de un tramo por 10.000 millones de pesos, le dije que presentara el proyecto y nosotros lo apoyábamos".

Histórico juicio: expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió ser absuelto y dijo “soy inocente”

Dijo también el mandatario de los santandereanos que también se está apoyando con obras en barrios como Nueva Colombia y Sevilla además de los productores de mora que están en el municipio, sin embargo, enfatizó en que el gobierno departamental no puede hacer el trabajo de los mandatarios locales.

Fiscalía pide a la JEP investigar dos militares por su presunta vinculación al caso de Lucho Herrera

“Si no presentan los proyectos, pues no, nosotros no podemos actuar. Y de hecho, si los presentan, pues hay que revisar que estén de acuerdo a la norma. Entonces me parece que el alcalde hace un llamado normal de que miren a Piedecuesta, pero desconoce lo que nosotros nos hemos comprometido con él y la parte que él tiene que cumplir y es presentar los proyectos”, añadió el gobernador Díaz Mateus.

En la mañana de este martes 8 de julio se estará desarrollando un nuevo de seguridad en el municipio con el apoyo de todas las autoridades ante el incremento de las denuncias por extorsión y los homicidios.