Familia en Santa Marta advierte afectaciones en la piel luego de bañarse en playas de Puerto Gaira

Una mujer identificada como Mishell Pedrozo denunció una situación que vivió junto a sus hijas tras visitar la playa de Puerto Gaira, en Santa Marta. Según relató, sufrieron erupciones en la piel luego de bañarse en el mar. Tras la denuncia hecha en redes sociales, varias personas manifestaron estar en la misma situación.

“El domingo en horas de la tarde fui con mi esposo y mis tres niñas a la playa. Al poco tiempo de estar en el agua, sentí que la piel me picaba. Las niñas dijeron que les ardía la cara, se las lavamos y, en la noche, cuando nos fuimos a dormir, nos dimos cuenta de que tenían la piel irritada”, manifestó la joven afectada.

Indicó que no acudieron a un centro de salud y que se trataron en casa, mejorando con el paso de las horas. Sin embargo, afirma que es la primera vez que le sucede algo así, por lo que hace un llamado a las autoridades competentes para que investiguen este caso y tomen las medidas pertinentes.

“Esto no me lo estoy inventando. No quiero desmeritar las playas de Santa Marta ni dañar el turismo, no busco ganar seguidores. Muchas personas me han escrito comentarios odiosos. No es la primera vez que me baño en la playa; esto es algo serio. Varias personas me han contado que les ha pasado lo mismo”, puntualizó.

Sobre este caso, se consultó a la Secretaría de Salud del Distrito, la cual informó, a través de su oficina de prensa, que entregará un reporte de lo sucedido luego de realizar una investigación con los afectados.

Es de recordar que esta no sería la primera denuncia similar. A través de un video publicado en redes sociales, una mujer identificada como María Marcela Preciado denunció haber contraído una severa infección luego de nadar en aguas abiertas del sector de Bello Horizonte, en Santa Marta.

Frente a ese caso, el Distrito aseguró desconocer la existencia de algún diagnóstico médico que detalle la situación de salud de la señora Preciado y confirme o desvirtúe su relato. Así mismo, informaron que han adelantado gestiones ante el Gobierno Nacional para dar solución a los problemas de rebosamientos de aguas residuales.